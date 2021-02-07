التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيي اليمنية باتجاه المملكة.

وقالت وسائل إعلام سعودية نقلا عن التحالف إعلانه "اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية".

وتابع بيان التحالف أن "الميلشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، ونتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".