اسكتلندا تسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

إدنبره - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الاسكتلندية تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و7 حالات وفاة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن هناك 1710 أشخاص يتلقون العلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم 108 أشخاص في وحدات العناية المركزة، فيما ارتفع عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى 839 ألفا و266 شخصا، بينما حصل 10 آلاف و582 شخصا على الجرعتين.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.