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الهند: 150 قتيلًا جراء فيضان نهر بسبب انهيار جليدي (فيديو)

01:22 م الأحد 07 فبراير 2021
الهند: 150 قتيلًا جراء فيضان نهر بسبب انهيار جليدي (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

لقي نحو 150 شخصا حتفهم في فيضانات مفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند بالهند، فيما لا يزال نحو 100 شخص آخر في عِداد المفقودين.

وتعتقد مصادر هندية أن المفقودين في غالبيتهم عمال كانوا ينجزون مشروع طاقة كهربائية في المنطقة حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليغانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

وذكرت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن، وفق صحيفة "إنديا توداي".

على إثر ذلك، فإن السلطات الهندية وعلى رأسها رئيس الوزراء نريندرا مودي، في حالة استنفار لمواجهة تداعيات هذه الكارثة. وأرسلت مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، معززين بالتجهيزات والآليات الضرورية.

فيضان نهر بسبب انهيار جليدي فيضان نهر انهيار جليدي

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