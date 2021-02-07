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فيروس كورونا: مئات الآلاف من الطلاب في الأردن يعودون إلى مدارسهم بعد انقطاع استمر نحو عام

01:00 م الأحد 07 فبراير 2021
فيروس كورونا: مئات الآلاف من الطلاب في الأردن يعودون إلى مدارسهم بعد انقطاع استمر نحو عام

الأردن

عمان- (بي بي سي):

تبدأ اليوم في الأردن عودة مئات الآلاف من طلاب صفوف المراحل الثلاثة الأساسية الأولى إلى مقاعد الدراسة، وذلك للمرة الأولى منذ قرار إيقاف التدريس في مدارس وجامعات المملكة في منتصف مارس 2020 الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشير التقارير الواردة من الأردن إلى تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا في البلاد عند مستوى الألف إصابة بعدما كان عددها يناهز الـ8 آلاف في منتصف نوفمبر 2020.

وحسبما قاله الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، فإن الخطة الحكومية لإعادة الحياة الدراسية تعتمد على عودة تدريجية لأكثر من مليوني طالب لغاية السابع من مارس المقبل مضيفا أن التجربة تحت التقييم تبعا للوضع الصحي.

وحظر الأردن في وقت سابق التجمع لأكثر من 20 شخصا ومنع تنظيم حفلات الزفاف ومجالس العزاء وألزم مواطنية وضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

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