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اجتماع لمندوبي الجامعة العربية تمهيدًا للاجتماع الوزاري المقرر غدًا

11:41 ص الأحد 07 فبراير 2021
اجتماع لمندوبي الجامعة العربية تمهيدًا للاجتماع الوزاري المقرر غدًا

الجامعة العربية

القاهرة- (د ب أ):

يعقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الجامعة العربية اجتماعا ظهر اليوم الأحد بمقر الجامعة، وذلك للتحضير للاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده غدا الاثنين حضوريا برئاسة مصر.

ومن المقرر أن يجري الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، مشاورات مع عدد من المسؤليين العرب المشاركين في الاجتماع الطاريء.

كانت مصر والأردن وجهتا الدعوة لوزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع طاريء، لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك.

الجامعة العربية اجتماع لمندوبي الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب

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