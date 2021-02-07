أمين التعاون الإسلامي يدين استمرار الاستهداف الحوثي للمدنيين بالسعودية

جدة - أ ش أ:

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين في السعودية.

وأشاد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأحد - بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.