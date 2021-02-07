أمين التعاون الإسلامي يدين استمرار الاستهداف الحوثي للمدنيين بالسعودية
جدة - أ ش أ:
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين في السعودية.
وأشاد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأحد - بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.
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