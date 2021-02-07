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أمين التعاون الإسلامي يدين استمرار الاستهداف الحوثي للمدنيين بالسعودية

10:40 ص الأحد 07 فبراير 2021
أمين التعاون الإسلامي يدين استمرار الاستهداف الحوثي للمدنيين بالسعودية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد

جدة - أ ش أ:

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين في السعودية.

وأشاد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الأحد - بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

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يوسف بن أحمد العثيمين منظمة التعاون الإسلامي السعودية الحوثيين

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