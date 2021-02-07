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وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن

10:34 ص الأحد 07 فبراير 2021
وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن

نائب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

واشنطن- ا ش أ:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية من التهديدات الخارجية.

وقال بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

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Asha
أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الرياض حرب اليمن

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