ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
برلين - (أ ش أ):
سجلت ألمانيا، 8 آلاف و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و284 ألفا و10 حالات.
وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 231 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 61 ألفا و517 حالة.
وبلغت الحالات النشطة 216 ألفا و100 حالة بينما تعافى مليون و954 الف حالة من الجائحة.
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