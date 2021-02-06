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وفد أوروبي يصل السودان للتشاور حول التوترات في المنطقة

11:58 م السبت 06 فبراير 2021
وفد أوروبي يصل السودان للتشاور حول التوترات في المنطقة

الاتحاد الأوروبي

السودان - (أ ش أ)

وصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي الخاص ووزير الخارجية الفنلندي، للتشاور بشأن التوترات في المنطقة.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن وزير الخارجية الفنلندي، تم تكليفه من قبل جوزيف بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا، ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم في إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد هافيستو اجتماعات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيري الخارجية عمر قمر الدين، والري ياسر عباس.

ومن المتوقع أيضا أن يزور مخيما لجأ إليه الإثيوبيون الفارون من العنف في منطقة تيغراي.

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Asha
الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الفنلندي السودان

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