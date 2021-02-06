ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى أكثر من67 ألفا

السودان - (أ ش أ)

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان، جراء الاضطرابات في إقليم تيجراي، إلى 67 ألفا و245 لاجئا.

وذكرت معتمدية اللاجئين بالسودان، أن عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين عبروا اليوم لمركز "حمداييت" في شرق السودان، بلغ 53 لاجئا، ليبلغ العدد الكلي للاجئين في المركز 48 ألفا و239 لاجئا، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا إلى مركز "المدينة 8" 17 لاجئا، ليبلغ العدد الكلي 19 ألفا و6 لاجئين.