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الإمارات تؤكد التزامها بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات الإقليمية

11:31 م السبت 06 فبراير 2021
الإمارات تؤكد التزامها بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات الإقليمية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام الإمارات بتعزيز العلاقات و العمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية و بدء حوار جديد و ترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد من روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران اليوم السبت، حيث بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

و أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد تلقى مؤخرًا اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

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