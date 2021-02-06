صحيفة بريطانية: بلينكن يهاجم الصين وبوادر على استمرار التوترات بين البلدين

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، الضوء على تحذير وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، للصين من أن واشنطن ستحاسب بكين على انتهاكاتها، وذلك في أول تفاعل رفيع المستوى بين البلدين منذ أن أصبح جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة في تعليق لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن، أن بلينكين أعلن، فور اتصال هاتفي أجراه مع كبير مسئولي السياسة الخارجية في الصين يانج جيتشي، أنه أكد أن إدارة بايدن ستدافع عن القيم الديمقراطية وستحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولي، مما قد يعني استمرار التوترات بين البلدين في ظل الادارة الأمريكية الجديدة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين أبلغ يانج أن الولايات المتحدة ستضغط على الصين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان في منطقتي شينجيانج والتبت وفي هونج كونج. كما أنه حث بكين على إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار.

وأضاف بلينكين أن بايدن سيعمل مع الحلفاء "لمحاسبة الصين على تهديدها للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك، مضيق تايوان وتقويضها للنظام الدولي القائم على القواعد".

وفي هذا، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القراءة الصينية الرسمية للاتصال الهاتفي لم تبعث على أي مؤشرات بشأن انتقادات بلينكين، واكتفت بالقول بإن يانج حث الولايات المتحدة على تصحيح ما وصفته بالأخطاء الأخيرة، و"التصرف بشكل بناء" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعدم التدخل في شينجيانج والتبت وهونج كونج.

ووفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، قال يانج لبلينكين: "لا يمكن لأحد أن يوقف التجديد العظيم للأمة الصينية".

وأضافت "فاينانشيال تايمز" تقول إن تحذير بلينكين جاء بعد سلسلة من التصريحات المتشددة من قبل إدارة بايدن الجديدة على مدى الأسبوعين الماضيين والتي تشير إلى أن الرئيس الجديد ينوي اتباع سياسة متشددة تجاه بكين.

ففي حديثه في وزارة الخارجية هذا الأسبوع، قال بايدن إن "يجب أن تواجه القيادة الأمريكية هذه اللحظة الجديدة التي يتقدم فيها الاستبداد بما فيه من طموحات الصين المتزايدة لمنافسة الولايات المتحدة".

أما في بكين، ومن خلال خطاب افتراضي أمام جمهور أمريكي يوم الاثنين الماضي، ألقى يانج باللوم في الحالة المتردية للعلاقات الأمريكية الصينية على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال إن العلاقات بين البلدين وصلت "لحظة حاسمة". وبينما أعرب عن رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين في خطاب أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، حذر واشنطن في الوقت نفسه من تجاوز أي "خطوط حمراء" وطلب من فريق بايدن عدم التدخل في السياسة الصينية تجاه هونج كونج. والتبت وشينجيانج.