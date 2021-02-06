أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز العمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات الإقليمية

10:42 م السبت 06 فبراير 2021
الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز العمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات الإقليمية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام بلاده بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة (الاتفاق الإبراهيمي).
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أشاد وزير الخارجية الإماراتي بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.
كان الشيخ عبدالله بن زايد قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية، والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

هذا المحتوى من

عبدالله بن زايد آل نهيان أبوظبي الإمارات

الخبر التالى:

أعضاء السلطة التنفيذية يتعهدون بإجراء الانتخابات في موعدها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لقاح كورونا والعشوائيات وسد النهضة.. 15 رسالة من السيسي للمصريين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا