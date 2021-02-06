الاتحاد الإفريقي: عودة واشنطن للصحة العالمية ستكون حاسمة في الحرب ضد كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية ستكون حاسمة في الحرب العالمية ضد جائحة (كوفيد -19) وغيرها من الجوائح المستقبلية.

وصرح موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن الوجود الأمريكي على طاولة منظمة الصحة العالمية سيوفر تضافرا قويا للجهود المبذولة ضد الوباء.

وقال: "يسعدني أن الرئيس بايدن جعل عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية أحد قراراته الأولى، بما يشمل الانضمام إلى مبادرة كوفاكس".

وأضاف: "يجب على جميع الدول، الكبيرة والصغيرة، العمل معا لضمان المساواة في الحصول على اللقاحات للجميع في كل مكان كجزء من استجابتنا العالمية للوباء".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع على سلسلة من الأوامر التنفيذية، من بينها وقف انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، وفقا لقرار اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعد مبادرة "كوفاكس" مبادرة عالمية تشارك فيها 69 دولة متقدمة وتهدف إلى الجمع بين الحكومات والشركات المصنعة، وضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى كل أنحاء العالم.

يذكر أن الولايات المتحدة انضمت إلى منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1948، وأصبحت أكبر مانح لها بمساهمة سنوية تبلغ نحو 400 مليون دولار، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب سحب عضوية بلاده من المنظمة في يوليو الماضي بعد اتهامه لها بعدم الشفافية في التحقيق في دور الصين في انتشار فيروس كورونا.