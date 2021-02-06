الرئيس الفلسطيني يدعو لتفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية

رام الله - (د ب أ)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، إلى تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية وتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة لإطلاق مفاوضات جادة مع إسرائيل.

وأكد عباس في بيان عقب اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في مدينة رام الله، على ضرورة أن تعتمد المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وجدد عباس التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام للمضي قدما في تحقيق السلام الشامل والعادل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب البيان، أطلع عباس المبعوث الأممي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو المقبل ومن ثم الرئاسية في يوليو المقبل.

وثمن الرئيس الفلسطيني جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجميع هيئات الأمم المتحدة.

كما ثمن كلمة المبعوث الأممي التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، التي أثني فيها على دور الامم المتحدة في ضمان الشرعية الدولية والقانون الدولي لتكون الأساس في حل القضية الفلسطينية.

ووفقا للبيان، نقل وينسلاند تحيات جوتيريش، وتأكيده على التزام الأمم المتحدة بإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أكد في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي التزام الأمم المتحدة ببذل كل الجهود من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي، وأن يكون المرجعية الأساسية وأن يتم احترام المرجعيات المعتمدة في هذا الصراع التي انطلقت على أساسها العملية السياسية، مؤكدا مهمته خلال الفترة المقبلة ستنطلق من هذه الأسس.

وأكد المبعوث الأممي على أهمية الانتخابات الفلسطينية وأن الأمم المتحدة ستقوم بما عليها لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.