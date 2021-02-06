أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" ترحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي

07:06 م السبت 06 فبراير 2021
اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" ترحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي

ستيفاني ويليامز

بنغازي - (أ ش أ):
رحبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، واصفة ما حدث بـ"الإنجاز التاريخي".
وذكرت اللجنة، في بيان اليوم السبت، حول مباحثاتها المستمرة خلال الجولة السابعة، في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري وفقا لبوابة الوسط الليبية - "نتقدم بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ستيفاني ويليامز، والفريق التابع لها على مجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي".
وأضافت اللجنة: "نثمن التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، والذي هيأ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة، أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية".
وأكدت اللجنة، تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.. مضيفة أنها تصر على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابع لها المقاتلون الأجانب والمرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية.
كما أعلنت اللجنة عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير الجاري تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، موضحة أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس ستباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.
ولفت البيان إلى أن اللجنة ناقشت مع البعثة الأممية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، وكذلك مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين للجنة المركزية، واللجان الفرعية وتحديد المهام.

هذا المحتوى من

ستيفاني ويليامز ليبيا بنغازي

الخبر التالى:

المزارعون الهنود يغلقون الطرق السريعة احتجاجًا على قوانين زراعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168597

    عدد المصابين

  • 131632

    عدد المتعافين

  • 9560

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء 5 عقارات في محيط "عقار كوم الشقافة المائل" بالإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا