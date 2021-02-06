سويسرا: اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا "خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلام"
برن - (أ ش أ):
رحبت سويسرا باختيار ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، معتبرة إياها "خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا".
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم السبت، على دعمها للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة وستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأنها مستعدة لاستضافة أي اجتماعات أخرى إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
كان منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي استضافته سويسرا، قد جمع خمسة وسبعين مندوباً قاموا بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة، وستكون الهيئة الجديدة مكلفة بتعزيز المصالحة داخل البلاد وقيادة ليبيا إلى انتخابات من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر القادم.
وانتخب أعضاء لجنة الحوار السياسي القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.
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