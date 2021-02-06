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ليبيا تطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبها لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة

06:59 م السبت 06 فبراير 2021
ليبيا تطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبها لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة

طاهر السني

نيويورك - طرابلس - (أ ش أ):

طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، المجتمع الدولي بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات.

وقال السني - في تغريدة بموقع "تويتر" أوردتها بوابة أفريقيا الإخبارية - "نطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات".. مضيفا "أولى هذه الخطوات إنهاء كافة التدخلات بكل أنواعها".

وأضاف السني: "ننتظر من مجلس الأمن موقف واضح لدعم هذه الإرادة ومحاسبة المعرقلين وتفويض الأمم المتحدة لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم".

كان منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، قد صوت على اختيار القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

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طاهر السني ليبيا المجتمع الدولي

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