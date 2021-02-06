الجيش الوطني الليبي يرحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية ويهنئ الفائزين

وكالات:

أعربت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن ترحيبها بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية، وهنأت محمد المنفي وعبد الحميد دبيبة بعد فوزهما بالانتخابات.

وقال، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "قيادة الجيش الوطني الليبي تهنئ الشعب بنتائج ملتقى الحوار السياسي".

وأضاف أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "تتقدم بالتهنئة للشخصيات التي تم انتخابها".

وتابع "يأمل الليبيون أن يؤدي انتخاب السلطة التنفيذية إلى تقديم الخدمات وتهيئة البلاد لاستحقاق الانتخابات العامة".