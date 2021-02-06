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الجيش اليمني يسيطر على مواقع في محافظة صعدة

04:30 م السبت 06 فبراير 2021
الجيش اليمني يسيطر على مواقع في محافظة صعدة

الجيش اليمني

صنعاء- أ ش أ:

سيطر الجيش اليمني، السبت، على تباب "الصواريخ والمكرفون" والمزارع المحيطة بها في جبهة الشامية بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطني أصبح يسيطر على عدد من المواقع القريبة من "جبل النار" الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.

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صنعاء الجيش اليمني محافظة صعدة

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