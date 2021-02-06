الجيش اليمني يسيطر على مواقع في محافظة صعدة
صنعاء- أ ش أ:
سيطر الجيش اليمني، السبت، على تباب "الصواريخ والمكرفون" والمزارع المحيطة بها في جبهة الشامية بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطني أصبح يسيطر على عدد من المواقع القريبة من "جبل النار" الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.
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