الجيش اليمني يسيطر على مواقع في محافظة صعدة

صنعاء- أ ش أ:

سيطر الجيش اليمني، السبت، على تباب "الصواريخ والمكرفون" والمزارع المحيطة بها في جبهة الشامية بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطني أصبح يسيطر على عدد من المواقع القريبة من "جبل النار" الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.