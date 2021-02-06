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احتجاجات تونس: طوق أمني لمواجهة "ذكرى بلعيد"

03:54 م السبت 06 فبراير 2021
احتجاجات تونس: طوق أمني لمواجهة "ذكرى بلعيد"

احتجاجات تونس

تونس- (بي بي سي):

فرضت قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا على المداخل الرئيسية المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تحسبا لخروج تظاهرات تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد.

وعلى الرغم من حشد الشرطة لقواتها، فقد انضم آلاف الأشخاص إلى المسيرة ولايزالون يحاولون شق طريقهم إلى وسط العاصمة.

وكانت منظمات نقابية قد دعت لتنظيم احتجاجات لإحياء ذكرى مقتل الناشط البارز شكري بلعيد في عام 2013 وكذلك للاحتجاج على انتهاكات الشرطة المزعومة التي يقول المتظاهرون إنها تعرض للخطر الحريات المكتسبة خلال انتفاضة 2011 و التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

وكان بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد " وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2013

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احتجاجات تونس تونس شارع الحبيب

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