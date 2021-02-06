الحكومة اليمنية ترحب بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا
عدن- أ ش أ:
رحبت الحكومة اليمنية بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا، بناء على ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الحدث خطوة مهمة وتاريخية نحو عودة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي، مؤكدة وقوفها الدائم مع كل ما من شأنه تحقيق السلام والحفاظ على وحدة التراب الليبي، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية وبما يسهم في تدشين مرحلة جديدة من البناء والتنمية.
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