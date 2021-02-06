ترحيب داخلي وخارجي بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

طرابلس- (د ب أ):

أعرب السياسيون فى ليبيا عن ترحيبهم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد واختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبلادهم.

وأبدى رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق والمرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي عقيلة صالح، ترحيبه بنتيجة الانتخابات، مبدياً أمله في أن نتجح السلطة التنفيذية فيما أوكل لها من مهام.

وفي ردهات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، بارك رئيس المجلس "فائز السراج" نجاح ملتقى الحوار السياسي في الوصول لاختيار سلطة تنفيذية، وتقدم عبر بيان أصدره بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسئوليات في المجلس والحكومة.

بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه باختيار السلطة التنفيذية، مشدداً على ضرورة وأهمية أن تضع أمام أعينها إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي طرابلس أيضاً، دعا مجلس النواب المنعقد هناك والمنقسم عن برلمان طبرق النواب المقاطعين إلى الالتحاق به من أجل منح الثقة للحكومة المرتقب تشكيلها.

كما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والمرشح السابق لرئاسة الحكومة "فتحي باشاغا" عن ترحيبه بنتائج اختيار السلطة التنفيذية، قائلاً في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أهنئ القائمة الفائزة في يوم تجسدت فيه الديمقراطية في أوضح صورها، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد".

ودولياً، رحبت حكومات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا باتفاق الليبيين على السلطة التنفيذية، ووصفوا في بيان مشترك النجاح في اختيار سلطة موحدة بالخطوة الحاسمة نحو التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشامل، داعين جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبناء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة الجديدة.

وإقليمياً، رحبت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية ومصر وتونس وقطر وتركيا باختيار السلطة الجديدة. وأعربت مصر عن تطلعها للعمل معها خلال الفترة القادمة، لحين التسليم للسلطة المنتخبة المرتقبة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.