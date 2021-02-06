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الجزائر ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا

02:33 م السبت 06 فبراير 2021
الجزائر ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا

علم-الجزائر

الجزائر- أ ش أ:

رحبت الجزائر بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون معها، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وأعربت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، السبت، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام.

وأكدت تضامنها الثابت مع الشعب الليبي، وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، ودعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

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الجزائر ليبيا الأمم المتحدة الشعب الليبي

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