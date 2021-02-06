استقالة وزير خارجية موريشيوس لاختلافه مع الحزب الحاكم

بورت لويس- (د ب أ):

استقال وزير خارجية موريشيوس ناندو بودا، من الحكومة والحزب الحاكم، قائلا إنه لم يعد يدعم الطريقة التي يعمل بها حزب الحركة الاشتراكية المتشددة.

وقال بودا في بيان عبر البريد الإلكتروني، السبت، إنه استقال من الحركة الاشتراكية المتشددة لأن الطريقة التي تعمل بها "لم تعد توافق القيم والمبادئ التي طالما ميزت مسيرتي السياسية"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.