حكومة شرق ليبيا تعلن "شرط" تسليم السلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي الجديد
وكالات:
أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، السبت، عن استعداده لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.
وأعرب الثني، في بيان، عن ترحيبه بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتا إلى أن "الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد".
بيان صحفــــــــــي مستعدون لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني أعلن رئيس مجلس وزراء...Posted by الحكومة الليبية - Libyan Government on Saturday, February 6, 2021
وأضاف أن "الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، متابعا: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني".
وشدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي، على "أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون".
وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمس الجمعة، بأولى جولات انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.
وتشمل القائمة الخاسرة في الجولة الثانية من التصويت، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.
الخبر التالى:استقالة وزير خارجية موريشيوس لاختلافه مع الحزب الحاكم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
168597
عدد المصابين
-
131632
عدد المتعافين
-
9560
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
105390934
عدد المصابين
-
77082985
عدد المتعافين
-
2292466
عدد الوفيات
إعلان