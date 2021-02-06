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الجامعة العربية ترحب بقرار "التحقيق في الجرائم الإسرائيلية"

01:49 م السبت 06 فبراير 2021
الجامعة العربية ترحب بقرار "التحقيق في الجرائم الإسرائيلية"

جامعة الدول العربية

القاهرة- (د ب أ):

رحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، سعيد أبوعلي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أبوعلي، في بيان تم توزيعه بالقاهرة، إن القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، وبدعمٍ عربيٍ كامل، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة .

الجامعة العربية الجرائم الإسرائيلية سعيد أبوعلي المحكمة الجنائية الدولية

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