أفغانستان: إصابة 6 مدنيين بانفجار في كابول
كابول- (د ب أ):
ذكرت الشرطة الأفغانية، السبت، أن 6 مدنيين على الأقل، من بينهم 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، أصيبوا في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول.
وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر. ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وكانت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
168057
عدد المصابين
-
131211
عدد المتعافين
-
9512
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
105390934
عدد المصابين
-
77082985
عدد المتعافين
-
2292466
عدد الوفيات
إعلان