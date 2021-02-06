أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي عملية السلام والعلاقات الثنائية

09:22 ص السبت 06 فبراير 2021
الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي عملية السلام والعلاقات الثنائية

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول- (أ ش أ):

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، عملية السلام والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأفغانستان.

ووفقا للقصر الرئاسي الأفغاني، شدد لويد أوستن على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعملية سلام طويلة الأمد ووقف إطلاق نار دائم في أفغانستان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، اليوم السبت.

من ناحية أخرى، ناقش معصوم ستانيكزاي كبير مفاوضي الحكومة الأفغانية، في اجتماع افتراضي مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين، الإجماع الوطني والإقليمي والدولي الذي تم التوصل إليه بشأن عملية السلام الأفغانية، وركز على ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية خلال عملية السلام، مؤكدا أن الاندفاع في عملية السلام يعرض مصالح الشعب الأفغاني للخطر.

وبحث المشاركون من 34 إقليما، في الاجتماع الافتراضي، أسباب الركود في عملية السلام، والحفاظ على الإنجازات في العقدين الماضيين، كما تبدلوا الآراء ووجهات النظر مع فريق الحكومة التفاوضي، وطالبوا بأن يكون التركيز الآن على الحد من العنف.لبان تجاه اتفاق.​

هذا المحتوى من

أشرف غني وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

الخبر التالى:

إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.94 مليون والوفيات 61 ألفا و386

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:4 بنوك تؤكد استمرار طرح الشهادة الثلاثية ذات عائد 11% سنويًا.. فمن هم؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا