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كندا ترحب بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

06:28 ص السبت 06 فبراير 2021
كندا ترحب بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

أوتاوا- (أ ش أ):
رحبت الحكومة الكندية بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة وإجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا في ديسمبر 2021.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، في بيان: إن "هذا الإنجاز هو خطوة حاسمة نحو المصالحة السياسية والاستقرار الدائم الذي يستحقه جميع الليبيين".

وأضاف "إن إنشاء مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أشخاص وحكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس وزراء يعتمد على نتائج مؤتمر برلين في يناير 2020، والتي تمت المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510".

وشجع الوزير الكندي جميع الأطراف في ليبيا- خلال الفترة الانتقالية- على بذل كل جهد ممكن لتعزيز الوحدة الوطنية، معربا عن دعم بلاده للعمل الجاري للجنة العسكرية المشتركة الليبية لضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الليبي.

وأعلن في جنيف السويسرية اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد برئاسة محمد يونس المنفي وعضوية موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، إضافة إلى اختيار عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للحكومة.​

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ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي كندا تشكيل حكومة مؤقتة انتخابات ديمقراطية

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