أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

انتخاب مصري أمريكي رئيسا لإصدار مرموق بجامعة هارفارد

06:26 ص السبت 06 فبراير 2021
انتخاب مصري أمريكي رئيسا لإصدار مرموق بجامعة هارفارد

جامعة هارفارد

واشنطن- (أ ش أ):
انتخب حسن شهاوي المصري الأمريكي رئيسا لتحرير إحدى الإصدارات القانونية المرموقة بجامعة هارفارد الأمريكية، وهي "متابعات هارفارد القانونية" الذي يصدر عن كلية القانون بالجامعة الأمريكية الشهيرة.

وأشارت مصادر أمريكية، اليوم السبت، إلى أن شهاوي يعد أول مسلم يتولى هذا المنصب على مدى تاريخ الإصدار الذي ينشر منذ 134 عاما، ويخلف فيه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي كان أول أمريكي ذي بشرة سمراء يتولاه، كما يخلف قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبيرج.

ولد شهاوي "26 سنة" في مدينة لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد ذكر في تصريحات صحفية أنه يأمل في أن انتخابه يمثل تناميا للاعتراف بأهمية التنوع وزيادة احترام التقاليد القانونية الأخرى.​

هذا المحتوى من

جامعة هارفارد حسن شهاوي كلية القانون

الخبر التالى:

كندا ترحب بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا