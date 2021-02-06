انتخاب مصري أمريكي رئيسا لإصدار مرموق بجامعة هارفارد

واشنطن- (أ ش أ):

انتخب حسن شهاوي المصري الأمريكي رئيسا لتحرير إحدى الإصدارات القانونية المرموقة بجامعة هارفارد الأمريكية، وهي "متابعات هارفارد القانونية" الذي يصدر عن كلية القانون بالجامعة الأمريكية الشهيرة.

وأشارت مصادر أمريكية، اليوم السبت، إلى أن شهاوي يعد أول مسلم يتولى هذا المنصب على مدى تاريخ الإصدار الذي ينشر منذ 134 عاما، ويخلف فيه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي كان أول أمريكي ذي بشرة سمراء يتولاه، كما يخلف قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبيرج.

ولد شهاوي "26 سنة" في مدينة لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد ذكر في تصريحات صحفية أنه يأمل في أن انتخابه يمثل تناميا للاعتراف بأهمية التنوع وزيادة احترام التقاليد القانونية الأخرى.​