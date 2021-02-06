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السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة

01:51 ص السبت 06 فبراير 2021
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض- (د ب أ):
أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" في وقت مبكر صباح اليوم السبت ان وزير الخارجية السعودي تلقى، اتصالاً هاتفياً مساء الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن استعرضا خلاله" العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقالت"واس" إن الوزير بن فرحان "هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد"، معبراً "عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيرة السعودي بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تاكيده على الاستمرار في دعم السعودية، في مواجهة التهديدات.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية يوم الخميس، إنه قرر إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات القتالية في اليمن، وإنه وجه فريقه لشؤون الشرق الأوسط بإعادة إحياء مباحثات السلام في اليمن.

وأعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي، بشأن اليمن، معربة عن تطلعها للعمل مع إدارته للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

السعودية واشنطن الولايات المتحدة العلاقات التاريخية

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