أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

01:06 ص السبت 06 فبراير 2021
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 38ر92 نقطة، أو30ر0% ، ليصل إلى 24ر31148 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 09ر15 نقطة، أو 39ر0% ، ليصل إلى 83ر3886 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 07ر43 نقطة، أو 32ر0% ، ليصل إلى 96ر13603 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا