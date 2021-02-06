مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 38ر92 نقطة، أو30ر0% ، ليصل إلى 24ر31148 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 09ر15 نقطة، أو 39ر0% ، ليصل إلى 83ر3886 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 07ر43 نقطة، أو 32ر0% ، ليصل إلى 96ر13603 نقطة.