أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية

12:33 ص السبت 06 فبراير 2021
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية

السودان

الخرطوم - (أ ش أ):
قال والي القضارف (شرق السودان) الدكتور سليمان علي موسى، إن الأجهزة الأمنية المختصة شرعت في تنفيذ إجراءات وتدابير تم إقرارها في اجتماع لجنة أمن الولاية، مساء اليوم الجمعة، لتأمين الولاية عامة ومدينة القضارف على وجه الخصوص؛ لمنع تكرار الانفلاتات والأحداث الأخيرة التي وقعت فيها.
وأضاف والي القضارف- في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة الأمنية- إن الأحداث الأخيرة، لا علاقة لها بحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون، وإنما انفلاتات وجرائم تخالف القانون.
وأشار إلى أن الجهات المختصة شرعت في الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الأحداث، مطمئنا المواطنين بإتخاذ حكومته لعدد من الإجراءات التي تضمن سلامتهم وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.
من جانبه، أكد اللواء صابر الله جابو مدير شرطة ولاية القضارف، استقرار الأوضاع الأمنية بمدينة القضارف، مشيرا إلى انتشار القوات لحماية السوق العام وممتلكات المواطنين.
وأضاف أن الشرطة فتحت بلاغات في مواجهة كل المتورطين في أحداث اليومين الماضيين، حيث شهد سوق المدينة الرئيسي انفلاتات وتعد على الممتلكات.

هذا المحتوى من

السودان سليمان علي موسى مدينة القضارف

الخبر التالى:

اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا