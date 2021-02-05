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البنتاجون ينشر ألف جندي للمساعدة في جهود التطعيم ضد كورونا

09:10 م الجمعة 05 فبراير 2021
البنتاجون ينشر ألف جندي للمساعدة في جهود التطعيم ضد كورونا

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وافق على طلب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لنشر أكثر من ألف من الأفراد العسكريين العاملين في مواقع التطعيم بالولايات المختلفة ضد فيروس كورونا.

وستبدأ هذه الجهود في كاليفورنيا اعتبارا من منتصف الشهر الجاري تقريبا، ومن ثم ، ستنتشر فيما بعد إلى مواقع تطعيم إضافية.

وقال أندي سلافيت القائم بأعمال مدير مراكز الرعاية والعناية الطبية للصحفيين ، إن "الدور الحاسم للجيش في دعم المواقع سيساعد على تطعيم آلاف الأشخاص يوميا وضمان حصول كل أمريكي على اللقاح".

كما ستستخدم إدارة بايدن قانون الإنتاج الدفاعي لمكافحة انتشار كوفيد-19 من خلال تكثيف إنتاج معدات الحماية الشخصية واختبارات كوفيد 19 بالمنزل.

وتسبب الفيروس الفتاك في مقتل أكثر من 450 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب ملايين آخرين، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

البنتاجون فيروس كورونا البيت الأبيض

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