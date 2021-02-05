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بوريل يرغب في استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي في الاتحاد الأوروبي

09:00 م الجمعة 05 فبراير 2021
بوريل يرغب في استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي في الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل؛ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

موسكو / بروكسل - (د ب أ):

ألقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بثقله في دعم لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا اليوم الجمعة بعد أن تبين أن معدل فعاليته 6ر91 % في دراسة معترف بها دوليا.

وخلال زيارة لموسكو، هنأ بوريل روسيا على هذا الإنجاز، وقال إنه يأمل أن توافق وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح لاستخدامه في التكتل.

وقال المسؤول البارز بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "كما تعلم، نحن نواجه نقصا في اللقاحات" وأعرب عن ترحيبه بمصدر آخر.

وتم نشر نتائج التجارب السريرية التي راجعها علماء، وأجراها مركز جماليا الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في موسكو، في المجلة "ذا لانسيت" الطبية المرموقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكر بوريل أن هذه "أخبار جيدة للبشرية جمعاء".

ووقعت المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء ستة عقود مع منتجي لقاحات توفر ما يصل إلى 3ر2 مليار جرعة، وليس من بينها "سبوتنيك في"، ووفقا لوكالة الأدوية الأوروبية، لم يطلب منتجوه تصريحا لتداوله في السوق.

جوزيب بوريل لقاح سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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