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المملكة المتحدة: أكثر من ألف حالة وفاة و19 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

09:00 م الجمعة 05 فبراير 2021
المملكة المتحدة: أكثر من ألف حالة وفاة و19 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1014 حالة وفاة و19 ألفا و114 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عن بيانات الحكومة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 111 ألفا و264 حالة،فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 3 ملايين و911 ألفا و573 حالة .

وأوضحت الحكومة البريطانية أنها قدمت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس إلى 97ر10 مليون شخص، بزيادة قدرها 480 ألفا و560 شخص عن اليوم السابق .

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