أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

07:34 م الجمعة 05 فبراير 2021
مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

ليبيا

وكالات:

أعربت مصر عن ترحيبها بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد اليوم الخميس في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان، اليوم الخميس، إن "مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة"، معربا عن "التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١".

كما أشاد المتحدث باسم الخارجية، بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

ليبيا أحمد حافظ الأمم المتحدة

الخبر التالى:

الرئيس الأمريكي: من الواضح أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في مأزق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:على مساحة 300 فدان.. السيسي يتفقد مركز النقل المتكامل على طريق السويس (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا