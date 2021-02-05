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تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير إلى 6.3 %

06:18 م الجمعة 05 فبراير 2021
تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير إلى 6.3 %

البطالة في أمريكا

واشنطن - (أ ش أ):
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، انخفاض معدل البطالة لشهر يناير الماضي إلى 6.3%.
وأفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه مقارنة بمستوى ديسمبر 2020 البالغ 6.7%، بلغ الانخفاض خلال يناير 2021 نسبة 0.4%.
وأضافت المجلة أن عدد الأشخاص العاملين في القطاعات غير الزراعية للاقتصاد ارتفع بمقدار 49 ألفًا.
وارتفعت البطالة في الولايات المتحدة في أبريل 2020 إلى 14.8%، مقارنة بمستوى 4.4% في شهر مارس 2020، ومنذ مايو 2020، بدأت معدلات البطالة في الانخفاض.

هذا المحتوى من

Asha
البطالة وزارة العمل الأمريكية أمريكا

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