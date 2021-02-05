هزيمة عقيلة صالح وباشاغا.. نتائج انتخابات الرئاسي الليبي
طرابلس- (د ب أ):
أعلن كل من ملتقى الحوار السياسي الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم الجمعة عن النتيجة النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا.
وجاءت قائمة سفير ليبيا السابق في اليونان محمد المنفي في المركز الأول، بواقع 39 صوتًا من أصل 73 عضوًا صوتوا، من بين الـ75 عضوًا بملتقى الحوار.
وحلت قائمة عقيلة صالح في المركز الثاني بواقع 34 صوتًا.
وبذلك يصبح محمد يونس المنفي من إقليم برقة رئيس جديدًا للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبدالحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
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