روسيا تطرد ثلاثة من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبى بعد مشاركتهم في احتجاجات دعم نافالني
05:36 م الجمعة 05 فبراير 2021
موسكو - (د ب أ):
طردت روسيا ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الرسوى المسجون أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة.
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