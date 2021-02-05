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روسيا تطرد ثلاثة من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبى بعد مشاركتهم في احتجاجات دعم نافالني

05:36 م الجمعة 05 فبراير 2021
روسيا تطرد ثلاثة من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبى بعد مشاركتهم في احتجاجات دعم نافالني

الاتحاد الأوروبي

موسكو - (د ب أ):

طردت روسيا ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الرسوى المسجون أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة.

الاتحاد الأوروبى أليكسي نافالني روسيا

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