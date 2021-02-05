روسيا تطرد ثلاثة من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبى بعد مشاركتهم في احتجاجات دعم نافالني

موسكو - (د ب أ):

طردت روسيا ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الرسوى المسجون أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة.