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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إبقاء السفارة في القدس

03:23 م الجمعة 05 فبراير 2021
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إبقاء السفارة في القدس

مجلس الشيوخ الأمريكي

(وكالات):

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في ساعة متأخرة من يوم الخميس، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس بأغلبية 97 مقابل 3.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف إن "التعديل لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل لأي شخص. لقد كان موقفنا في الولايات المتحدة منذ 25 عاما بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجب أن تكون سفارتنا في القدس"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتعود الأصوات الثلاثة المعارضة للقرار للسيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز من فيرمونت، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتوم كاربر من ديلاوير.

وينظر إلى التصويت إلى حد كبير على أنه رمزي، باعتبار أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ذكرت بالفعل قبل ذلك أنها لا تنوي نقل السفارة الأمريكية من القدس، وهي الخطوة التي جاءت عام 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يذكر أن بايدن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، أيد قانون الكونجرس لعام 1995، والذي نص على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكن الرؤساء السابقين، بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، استخدموا خيار التنازل لتأخير تنفيذ القانون.

مجلس الشيوخ الأمريكي السفارة الأمريكية القدس المحتلة

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