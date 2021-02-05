استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين غرب رام الله
رام الله - أ ش أ
استشهد شاب فلسطيني، من قرية رأس كركر غرب رام الله اليوم الجمعة، بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه في منطقة قريبة من القرية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قروية (رأس كركر) راضي أبو فخيدة إن قوات الاحتلال أبلغت والد الشاب باستشهاد نجله، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز الجثمان، كما أنها اقتحمت المنطقة واقتادت والده وشقيقه لموقع استشهاده بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.
وأفادت مصادر من القرية ان الشاب الشهيد كان بالقرب من جبل الريسان الذي صودر مؤخرا واقيمت عليه مستوطنة "سديه افرايم" وتم اطلاق النار عليه من قبل مستوطنين.
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