أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

إسرائيل: تمديد الإغلاق العام حتى صباح الأحد

11:06 ص الجمعة 05 فبراير 2021
إسرائيل: تمديد الإغلاق العام حتى صباح الأحد

تمديد الإغلاق العام في اسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة على تمديد الإغلاق العام الذي كان من المقرر ان ينتهي صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 7 صباحا بعد غد الأحد بعد ليلة عاصفة شهدت قرارا أوليا بمواصلة الإغلاق الذي ألغاه المدعي العام، ومشادات كلامية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

وتم اتخاذ القرار في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، 5000،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقا لاتفاق الحل الوسط الذي تم الموافقة عليه بالإجماع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سيتم تمديد الإغلاق حتى صباح بعد غد الأحد، حيث سيتم رفع حدود السفر الفردية.

وحركة الأشخاص مقيدة حاليا إلى حد كبير بمسافة 1000 متر من منازلهم بموجب اجراءات الإغلاق.

ويمكن للشركات التي لا تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر إعادة فتح أبوابها يوم الأحد، وسيُسمح أيضًا باستئناف خدمات الوجبات الجاهزة للمطاعم وإعادة فتح محلات مصففي الشعر ومراكز التجميل.

كما سيتم أيضا إعادة فتح المنتزهات الوطنية .

ولم يتم الاتفاق على إعادة فتح رياض الأطفال. وقال بيان حكومي إن القرار في هذا الشأن سيتم اتخاذه بعد مناقشات منفصلة بين وزارتي الصحة والتعليم.

قيود الاغلاق فيروس كورونا الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

البحرين ترحب بقرار أمريكا بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان عزت العلايلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا