سفير الصين بالقاهرة: بكين تمنح مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - أ ش أ

أعلن لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن بلاده قررت منح 300 ألف جرعة (تكفي لـ150 ألف شخص) من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا .

وأضاف في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة، فضلا عن أنها تعتبر ممارسة حيه لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع .