السلطات العراقية تقوم بإخلاء39 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر
بغداد - (د ب أ):
ذكرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اليوم الخميس، أنها تمكنت من إخلاء مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة( التي تقع على مسافة 550 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد).
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هيئة المنافذ الحدودية أن الحاويات الخاصة بشركة نفط البصرة :" تشكل تهديداً على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية وانه تم استبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع".
وكانت السلطات العراقية قد شنت حملة كبيرة لإخلاء الحاويات التي تضم مواد شديدة الانفجار والخطورة تراكمت في مرافق الموانئ والمعابر الحدودية في العراق على خلفية الانفجار الهائل الذي ضرب منشأت مرفأ بيروت في لبنان قبل نحو 6 أشهر وألحق دمارا هائلا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167525
عدد المصابين
-
130912
عدد المتعافين
-
9460
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
104841773
عدد المصابين
-
76486463
عدد المتعافين
-
2275444
عدد الوفيات
إعلان