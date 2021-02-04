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مجلس الأمن يوافق على بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

11:12 م الخميس 04 فبراير 2021
مجلس الأمن يوافق على بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

مجلس الأمن

نيويورك - (د ب أ):
أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ودعا إلى تقديم تقارير مستمرة.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى تشكيل فريق متقدم ونشره بسرعة في ليبيا.

وقال جوتيريش إنه سيطلع مجلس الأمن على ما تم إحرازه من تقدم الشهر المقبل.

وتشهد ليبيا حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بمعمر القذافي الذي حكم البلاد طويلا في عام 2011. ولديها حكومتان متنافستان رئيسيتان، واحدة في طرابلس تدعمها الأمم المتحدة وأخرى مقرها في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي.

وأصبحت البلاد ساحة معركة بالوكالة للقوات المتنافسة، شهدت تورطت القوى الأجنبية إلى الصراع.

ستركز بعثة الأمم المتحدة في البداية على منطقة تمتد عدة مئات من الكيلومترات حول مدينة سرت الساحلية، على أن يتم تمديدها لاحقا.

ويريد الممثلون العسكريون للجانبين من الليبيين قيادة العملية بدعم من مراقبي الأمم المتحدة غير المسلحين.

مجلس الأمن وقف اطلاق النار ليبيا

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