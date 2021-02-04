أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ماكرون يدعو الصين لمزيد من الشفافية بشأن جرعات لقاح كورونا

11:12 م الخميس 04 فبراير 2021
ماكرون يدعو الصين لمزيد من الشفافية بشأن جرعات لقاح كورونا

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين لمزيد من الشفافية مع العلم الكامن وراء لقاحات فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال ماكرون اليوم الخميس خلال حلقة نقاش على الإنترنت بمناسبة افتتاح مركز أوروبا للمجلس الأطلسي، إنه ليس من الواضح ما إذا كان مطورو اللقاحات الصينيين يتبنون معايير مشتركة لأن تفاصيل اللقاحات أقل توفرا من تلك التي تقدمها شركات الأدوية الغربية.

وأضاف ماكرون: "ليس لدي أي معلومات على الإطلاق، يبدو أنه يمكننا الحصول على معلومات أكثر بشأن اللقاحات الروسية"، مستشهداً بدراسة نشرت في مجلة لانسيت ومبادرات روسيا لتسجيل لقاح سبوتنيك في لدى وكالة الأدوية الأوروبية.

وتسعى الصين لتوسيع نفوذها الجيوسياسي من خلال دبلوماسية اللقاحات، وأضافت لقاحا آخر إلى ترسانتها هذا الشهر عندما أشارت التجارب في مراحلها الأخيرة في البرازيل إلى أن لقاح "سينوفاك بيوتيك إل تي دي" يوفر حماية كبيرة ضد كوفيد- 19. لكن عدم وجود إفصاح واضح وفي الوقت المناسب من مطوري اللقاحات، ساهم في توخي الحذر من اللقاحات الصينية.

إيمانويل ماكرون الصين لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

مجلس الأمن يوافق على بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يتخطى الدحيل بصاروخية الشحات ويضرب موعدًا مع بايرن بمونديال الأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا