أول تعليق من السعودية على خطاب بايدن حول سياسة واشنطن الخارجية
وكالات:
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بما جاء في مؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون للتصدي للتهديدات ضد المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأكد بايدن، في حديثه اليوم من مقر الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستستمر في مساعدة حليفتها الرياض ضد ما يهدد أمنها من القوات المدعومة إيرانيا.
وفي الشأن اليمني، قال بايدن "طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن".
وأكد بايدن، أنه سيوقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن.
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