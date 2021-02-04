ترامب يرفض الحضور للإدلاء بشهادته تحت القسم خلال محاكمة عزله

وكالات:

أعلن محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير لن يشهد تحت القسم خلال محاكمة عزله، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

طالب المشرعون الديمقراطيون بحضور الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، في قضية عزله، للإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب قد أيد مساءلة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات، والذي خلف 5 قتلى.

وبعد مصادقة مجلس النواب على الملف، من المقرر أن تجرى محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة.